Эксперты подсчитали траты россиян на еду

https://news.ru/storage/news/b25af95058f2da89ac33c49ebda9fcb8/c5437ff6-eb00-462e-b675-941df09fa2be_850.jpg Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Эксперты сравнили траты жителей разных стран на продукты. Оказалось, что россияне «проедают» 31,2% своего общего дохода.

При этом жители Украины тратят на продукты 50,9% бюджета, следует из исследования РИА Рейтинг, проведённого по заказу РИА Новости.

Лидером по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов.

На втором месте оказалась Великобритания, жители которой тратят на продукты 10% своих доходов. Замыкают тройку лидеров Нидерланды с 10,6%. Менее 12% всех расходов тратят в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

При этом эксперты отмечают, что жители некоторых европейских стран оставляют большие суммы вне дома. На это влияют исторические привычки населения. Например, жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть в тапас-барах и кафанах.

Больше всего на еду вне дома тратят в Швейцарии — 10,8%. Далее следуют Греция и Испания с 10,5%. Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга — 3,3%.

Ранее News.ru писал о том, что ожидаемый в начале 2019 года рост НДС до 20% не повлияет на стоимость продуктов для россиян в крупных торговых сетях в период новогодних праздников. Так, руководство сети магазинов Billa заявило партнёрам, что неизменность цены товара относится к коммерческим рискам поставщика. Кроме того, региональная сеть «Ярче» ввела мораторий на рост цен до 15 января 2019 года, чтобы избежать скачка цен в новогодний период.