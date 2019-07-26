https://static.news.ru/photo/303fb026-af9c-11e9-b91f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.

Договор, который будет заключён на один год, позволит «Газпрому» завершить строительство газовых магистралей, идущих в обход Украины. Данная мера лишит Киев статуса основного транзитёра российского газа, что впоследствии снизит потребность в заключении нового договора, сообщает Reuters .

Как ранее писал News.ru, Украина «рассекретила» свой план по новому газовому контракту с Россией. В Киеве заявили, что если договориться до конца года с Москвой не получится, то договор будет заключаться исключительно по европейским правилам.