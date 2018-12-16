Россия возрождает рыбную отрасль

Японская газета Asahi Shimbun пишет о том, что после кризиса 1990-х годов Россия возрождает свою рыбную отрасль.
Объём добычи морепродуктов в 2016 году в России составил 4,95 млн тонн. Таким образом страна вышла на шестое место в мире по данному показателю.
Во второй половине 1980-х годов РСФСР находилась на третьем месте по добыче, однако после развала Советского Союза рыбная отрасль потеряла свои позиции: в 2004 году Россия опустилась на 12-е место в мире, пишет японское издание.
По версии газеты, за прошедшие 10 лет добыча рыбы выросла в полтора раза. Отмечается, что отрасль продолжает развиваться.
СМИ подчеркивает, что 60−70% всей добычи приходится на Дальний Восток, а российское правительство занимается развитием данного региона.
Как ранее писал News.ru, Государственная дума приняла в третьем чтении Федеральный закон «О любительском рыболовстве». Он гарантирует всем жителям России свободную и бесплатную рыбалку везде, кроме природоохранных территорий.