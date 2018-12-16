Россия возрождает рыбную отрасль

https://news.ru/storage/news/2f3ab515a7dad08582da9073495be267/7d1a86c7-beea-4ddf-8d86-7b126c7c1373_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Японская газета Asahi Shimbun пишет о том, что после кризиса 1990-х годов Россия возрождает свою рыбную отрасль.

Объём добычи морепродуктов в 2016 году в России составил 4,95 млн тонн. Таким образом страна вышла на шестое место в мире по данному показателю.

Во второй половине 1980-х годов РСФСР находилась на третьем месте по добыче, однако после развала Советского Союза рыбная отрасль потеряла свои позиции: в 2004 году Россия опустилась на 12-е место в мире, пишет японское издание.

По версии газеты, за прошедшие 10 лет добыча рыбы выросла в полтора раза. Отмечается, что отрасль продолжает развиваться.

СМИ подчеркивает, что 60−70% всей добычи приходится на Дальний Восток, а российское правительство занимается развитием данного региона.

Как ранее писал News.ru, Государственная дума приняла в третьем чтении Федеральный закон «О любительском рыболовстве». Он гарантирует всем жителям России свободную и бесплатную рыбалку везде, кроме природоохранных территорий.