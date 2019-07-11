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Около трети россиян считают такси выгоднее собственного автомобиля, а в Москве таковых 42%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом заказа «Ситимобил» и исследовательской компанией ResearchMe.

Исследование также показало, что 78% автомобилистов пользуются услугами такси. Большинство опрошенных россиян заказывают машины несколько раз в месяц, а почти треть автовладельцев прибегают к услугам такси несколько раз в неделю....