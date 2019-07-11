По итогам первого полугодия экспорт российской кондитерской продукции превзошёл прошлогодний показатель на 20%. Такие данные приводит Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд».
По имеющимся данным ФТС России, за первые пять месяцев 2019 г. (январь–май) экспорт кондитерских изделий из Российской Федерации составил 224,7 тыс. тонн на сумму 474,18 млн долларов США. Рост к уровню аналогичного периода 2018 г. составил +24,7% в абсолютном (в тоннах) выражении и +18,1% в денежном выражении, — говорится в сообщении «Асконда».
Итоги первого полугодия пока не подвели, однако есть прогноз.
По итогам первого полугодия российские кондитерские компании поставят на экспорт 264,4 тыс. тонн своей продукции на сумму 558,3 млн долларов США. Темп роста экспорта составит +20,2% к уровню аналогичного периода прошлого года, — сообщил News.ru представитель «Асконда».
Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин назвал кондитерскую промышленность одним из безусловных лидеров экспорта. На сегодняшний день кондитерские изделия занимают четвёртое место в общем объёме экспорта товаров российского АПК.
Как писал News.ru, по итогам первых пяти месяцев 2019 года доля шоколадных изделий в общем объёме производства кондитерской продукции составляла 29,5%. Наиболее объёмными категориями с точки зрения реализации оказались весовые шоколадные конфеты — 18% рынка, шоколадные плитки — 11% рынка, конфеты в коробках — 3%. Основными конкурентами шоколадных изделий в борьбе за долю на кондитерском рынке являются сахаристые (драже, пастила, карамель) и мучные изделия (печенье, торты, пирожные).