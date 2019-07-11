Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Первым лакомство научились делать ацтеки. Они называли его «пищей богов». В Средние века шоколад распространился по Европе, но доступен он был только высшей знати.

Представители ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» предоставили News.ru эксклюзивные данные о том, сколько шоколада производится для российского рынка. Так, по итогам первых пяти месяцев 2019 года доля шоколадных изделий в общем объёме производства кондитерской продукции составляла 29,5%.

Наиболее объёмными категориями с точки зрения реализации оказались весовые шоколадные конфеты — 18% рынка, шоколадные плитки — 11% рынка, конфеты в коробках — 3%. Как рассказал исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин, основными конкурентами шоколадных изделий в борьбе за долю на кондитерском рынке являются сахаристые (драже, пастила, карамель) и мучные изделия (печенье, торты, пирожные).

Сергей Лантюхов/News.ru

News.ru побывал на производстве шоколадных конфет и цельных плиток на Одинцовской кондитерской фабрике (А.Korkunov) в Подмосковье. Мы узнали, как из твердых какао-бобов рождаются тающие во рту сладости и каким образом упавшие на пол плитки становятся удобрениями для помидоров.

Шоколадные деревья растут в нескольких десятках стран мира. На заводе предпочитают закупать какао-бобы в Республике Кот-д'Ивуар, также известном как Берег слоновой кости, на западе Африки. Это крупнейший в мире производитель сырья для шоколада.

Бобы ферментируют, измельчают, прогоняют через фильтр, массу отжимают. Получается жидкий продукт — какао-масло. Оставшаяся твердая часть именуется какао-порошком. В результате смешения этих двух субстанций получается шоколад. На заводе продукт хранится в больших танках при температуре 45 градусов. Когда приходит время его пускают в производство.

Конвейер запущен. Его шум напоминает звуки метронома. Из воронки отливочной машины жидкий шоколад попадает в полукруглые формочки. Затем ёмкость резко переворачивается, и лакомство стекает в специальный резервуар. Но часть шоколадной массы уже успела осесть на стенках. Готова «ракушка» — так производители называют каркас шоколадной конфеты. Она заполняется начинкой и закрывается шоколадным «донышком». Сотрудники шоколадной фабрики шутят: конфета «рождается» за час, а съедается за пять секунд.

Сладости и лекарства производят в похожих условиях. Российские стандарты по чистоте и гигиене на шоколадной фабрике используются такие же, как и в фармпромышленности. Идеальная чистота в цехах, строгие требования к сотрудникам. Украшения — снять, смартфоны — оставить в раздевалке, накрашенные ногти и накладные ресницы — только в отпуске. Также на работу нельзя приходить простуженным — пищевое производство и ОРВИ несовместимы.

В среднем шоколадная фабрика производит 57 тонн продукции в сутки, сообщил News.ru старший менеджер цеха по производству конфет ручной работы Виктор Седов. Производство шоколада непрерывное 24/7, конвейер не останавливается ни на секунду. Исключение — плановые чистки или редкие сбои в работе.

Сергей Лантюхов/News.ru

В цехе сильно пахнет шоколадом. Большой соблазн — запустить руку прямиком в огромной контейнер, наполненный конфетами. Или украсть сладость прямо с конвейера. Вспоминается детское стихотворение: «Не мешайте мне мечтать! Мне б мешок конфет достать». Пробовать продукцию в цехе нельзя. Сладости можно продегустировать в столовой. Там сотрудникам компании предлагают их бесплатно, к чаю.

Цех с конфетами ручной работы сами сотрудники называют своей гордостью. Три мастера-технолога ежедневно делают кропотливую работу: разливают готовый шоколад по формам, вручную доводят конфеты «до ума» — выравнивают края, совершенствуют форму. На столе нас встречают два подноса с трюфелями. Около двухсот конфет мастера-технологи готовили десять часов. Штучный товар стоит немало, от 50 рулей за одну штуку. Конфеты ручной работы можно приобрести в онлайн-магазине компании. Изготавливаются они только по индивидуальному заказу компании или частного лица.

Героиня Натальи Гундаревой в фильме «Сладкая женщина», работающая на конфетной фабрике, мечтала о селедке. Технолог цеха конфет ручной работы Галина мечтает о... конфетах, сделанных своими руками. Работает более десяти лет, а от сладостей в восторге до сих пор.

Сергей Лантюхов/News.ru

Цех по производству шоколадной плитки поражает своими масштабами. Аппетитные лакомства «бегут» по конвейеру непрерывным потоком. Они как спешащие на работу люди мгновенно облачаются в яркую упаковку. Посреди цеха стоит контейнер, наполненный шоколадом наполовину. Эта продукция уходит не в желудки потребителей, а используется для выращивания овощей, фруктов, ягод. Безотходное производство в действии.

Эта плитка, которая несёт риски по микробиологическому загрязнению, например, она упала на пол или на неё попало средство бытовой химии. Она идёт на утилизацию. Один из инновационных способов утилизации — переработка отходов в удобрения для сельскохозяйственных культур, — рассказал Виктор Седов.

Год от года экспорт кондитерской продукции российского производства показывает положительную динамику. Самыми крупными экспортёрами российского шоколада являются Китай, страны СНГ. Отечественный шоколад доходит даже до Австралии. Сладости, как нефть, — наше богатство и гордость. В 2018 году экспорт кондитерских изделий из Российской Федерации обновил рекорд как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок из России увеличился на 16,2% и составил 530,25 тыс. тонн на сумму $1,143 млрд (рост 8,9%).