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РФ вошла в топ-10 стран c дешёвым мобильным Интернетом

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россия вошла в первую десятку государств с самыми доступными ценами на мобильный Интернет. По данным на декабрь 2018 года, один гигабайт трафика в нашей стране стоит в среднем 55,5 рубля.

К такому выводу пришли аналитики издания Content Review, изучив тарифы 136 сотовых операторов в 50 странах мира. По данным исследования, мобильный трафик в России подешевел за последние семь месяцев на 15%. Впрочем, по словам экспертов, ситуация может резко измениться уже в начале 2019 года. Это связано с запланированным ростом НДС и затратами сотовых операторов на исполнение антитеррористического «пакета Яровой».

Что касается самого дешёвого мобильного Интернета, то в первой тройке оказались Румыния (там 1 Гб стоит 9,2 руб.), Польша (22,8 руб.) и Индия (23,9 руб.). Дороже всего трафик в Южной Корее (659,8 руб. за 1 Гб), Объединённых Арабских Эмиратах (769,2 руб.) и Канаде (1137,1 руб.), пишет «Коммерсант».

Как сообщал News.ru, в Минкомсвязи пообещали покрыть сетью LTE-450 почти всю Россию.


#цены #россия #интернет #РЕЙТИНГ
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