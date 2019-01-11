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ЦБ: реальный эффективный курс рубля упал почти на 7%

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Реальный курс рубля к доллару опустился за 2018 год на 6,3%, а реальный курс рубля к евро снизился за аналогичный период на 9,8%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Сильнее всего в 2018-м рубль падал к доллару в апреле (на 5,6%) и августе (на 4,9%), следует из данных ЦБ. К евро национальная валюта России снижалась наиболее активно также в апреле и августе — на 5,1% и 3,9% соответственно.

При этом реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) упал в 2018 году на 6,9%. Как сообщает регулятор, в декабре 2018 года реальный эффективный курс отечественной валюты снизился на 0,9%. При этом снижение к доллару в декабре составило 0,5% по сравнению с ноябрём, а к евро — 0,8%.

Как ранее писал News.ru, рубль остаётся самой недооценённой валютой в мире. Его стоимость ниже справедливого курса на 70%.


#курс #ЦБ #рубль
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