Тюменский арбитраж перенёс на 8 августа слушания по заявлению Антипинского НПЗ о признании предприятия банкротом.
Причины отсрочки не называются. Предполагается, что перенос заседания обусловлен нахождением материалов дела в апелляционном суде, рассматривающем жалобу компании «Трансойл», которая оспаривает возбуждение дела о банкротстве. В июне слушания не состоялись именно по этой причине. Апелляция будет рассмотрена 1 августа, сообщает
Заявление о банкротстве Антипинского НПЗ поступило в суд в мае. Требования на общую сумму свыше 5 млрд рублей предъявлены Абсолют-Банком, Московским кредитным банком и компанией СБК.
Ранее News.ru писал, что у предприятия в течение ближайших нескольких месяцев может смениться владелец. Вырученные от его продажи средства будут направлены на погашение обязательств перед Сбербанком.