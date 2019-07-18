https://static.news.ru/photo/5ac76408-a95a-11e9-a83f-fa163e074e61_1024.jpg Антипинский НПЗ Фото: annpz.ru

Тюменский арбитраж перенёс на 8 августа слушания по заявлению Антипинского НПЗ о признании предприятия банкротом.

Причины отсрочки не называются. Предполагается, что перенос заседания обусловлен нахождением материалов дела в апелляционном суде, рассматривающем жалобу компании «Трансойл», которая оспаривает возбуждение дела о банкротстве. В июне слушания не состоялись именно по этой причине. Апелляция будет рассмотрена 1 августа, сообщает РИА Новости .

Заявление о банкротстве Антипинского НПЗ поступило в суд в мае. Требования на общую сумму свыше 5 млрд рублей предъявлены Абсолют-Банком, Московским кредитным банком и компанией СБК.

Ранее News.ru писал, что у предприятия в течение ближайших нескольких месяцев может смениться владелец. Вырученные от его продажи средства будут направлены на погашение обязательств перед Сбербанком.