https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Следующий глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Кризис будет носить другой характер, — заявил Орешкин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Кроме того, он выразил мнение, что произойдёт «обратное разматывание клубка глобализации». Но, по его мнению, Россия будет готова этим испытаниям лучше, чем к кризису 2008 года.

У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, — цитирует РИА Новости слова министра.

Как писал News.ru, Максим Орешкин назвал метод решения конфликта вокруг ВТО.