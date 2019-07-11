https://static.news.ru/photo/16f47424-a3d2-11e9-9206-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Добыча жидких углеводородов в России вырастет в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Такие данные следуют из июльского доклада ОПЕК.

Организация ухудшила прогноз по добыче нефти в России на 2019 год в связи с продлением сделки ОПЕК+ на 9 месяцев с 11,53 до 11,39 млн баррелей в сутки.

Согласно предварительным данным ОПЕК, добыча жидких углеводородов в РФ в июне выросла в месячном выражении на 0,04 млн баррелей в сутки и достигла 11,34 млн баррелей в сутки. Новая оценка основывается на возобновлении транзитных поставок по нефтепроводу «Дружба», отмечается в докладе.

Продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев привело к пересмотру данных по добыче нефти в РФ на второе полугодие 2019 года — до 11,34 миллиона баррелей в сутки. В связи с этим, добыча российской нефти, по прогнозам, вырастет лишь на 0,05 миллиона баррелей в сутки в 2019 году в среднем до 11,39 миллиона баррелей в сутки, — отмечают аналитики ОПЕК.

Как ранее писал News.ru, страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 1,95 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.