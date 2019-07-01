https://static.news.ru/photo/a5f54efc-9bfb-11e9-9b55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 1,95 млн баррелей в сутки уровню октября 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Общее выполнение составляет 1,95 млн баррелей в сутки, это без Ирана, Венесуэлы и Ливии, — сказал министр.

По данным Новака, в мае общее перевыполнение условий договорённостей о снижении нефтедобычи составило около 750 тысяч баррелей.

Министр также подтвердил, что все входящие в состав мониторингового комитета ОПЕК+ страны договорились рекомендовать дальнейшее продление сокращения добычи на девять месяцев на условиях сохранения действующих квот.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи в пятницу в Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) не поднимали тему продления сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.