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Оксана Тарасенко назначена замминистра экономразвития РФ

Оксана Тарасенко economy.gov.ru

Оксана Тарасенко

экономика [ версия для печати ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.

«Назначить Тарасенко Оксану Валерьевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении кабмина.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Министерства экономического развития России возвращают все новогодние подарки обратно отправителям. Данное решение было принято после истории с корзинками главы «Роснефти» Игоря Сечина. Теперь чиновники будут принимать только открытки. 

Корзинка от Сечина прославилась после дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Чиновник был задержан представителями правоохранительных органов. Они обнаружили у задержанного корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали $2 млн. На бывшего министра завели уголовное дело по статье 290 части 6 Уголовного кодекса — «Получение взятки в особо крупном размере».


#минэкономразвития #дмитриймедведев
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