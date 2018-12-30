Оксана Тарасенко назначена замминистра экономразвития РФ

https://news.ru/storage/news/053dc9814402883410b763bbb2677ed0/3ce1fde2-3d43-47f9-a9e1-b02e99cf0821_850.jpg economy.gov.ru

Оксана Тарасенко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.

«Назначить Тарасенко Оксану Валерьевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении кабмина.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Министерства экономического развития России возвращают все новогодние подарки обратно отправителям. Данное решение было принято после истории с корзинками главы «Роснефти» Игоря Сечина. Теперь чиновники будут принимать только открытки.

Корзинка от Сечина прославилась после дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Чиновник был задержан представителями правоохранительных органов. Они обнаружили у задержанного корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали $2 млн. На бывшего министра завели уголовное дело по статье 290 части 6 Уголовного кодекса — «Получение взятки в особо крупном размере».