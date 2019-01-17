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Новогодние праздники обошлись россиянам в 1,1 трлн рублей

Лантюхов Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Расходы населения на новогодние праздники составили 1,1 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Кредитная организация совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» провели исследование расходов граждан.

«Расходы в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года (включительно) составили 1,1 трлн рублей. В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Показатель впервые за четыре года увеличился на 0,23% по отношению к данным за аналогичный период 2017 года. Треть расходов граждан уходит на продукты питания, на покупки одежды и обуви приходится лишь 8,4% новогодних трат.

В то же время средний чек в сетях быстрого питания не изменился по сравнению с прошлым годом, составив 350–360 рублей. Расходы граждан в кафе и ресторанах составляют 1,3–1,35 тыс. рублей, увеличившись на 5% год к году.

В 2019 году доходы населения будут расти минимальными темпами. Такое мнение высказал руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ Минфина России Евсей Гурвич, писал ранее News.ru.


#праздники #россияне #расходы
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