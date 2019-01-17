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Новак: России сложно резко сократить добычу нефти

ПАО «Газпром»/vk.com

экономика [ версия для печати ]

Россия не может снизить уровень добычи нефти резко. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, в ходе обсуждения сделки ОПЕК+ российская сторона заявляла, что снижение нефтедобычи в стране потребует определённого времени.

«У нас особые условия. У нас зимний период, у нас низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия добычи. Поэтому у нас в принципе невозможно резко обеспечить снижение добычи», — сказал Новак.

В то же время Россия придерживается подписанных договорённостей и будет стараться максимально ускорить процесс снижения уровня добычи нефти, отметил глава Минэнерго.

Как ранее писал News.ru, саудовский коллега Новака министр энергетики Халед аль-Фалех заявлял, что Россия снижает добычу нефти недостаточно быстро.


#опек #сделка #новак #Минэнерго #нефтедобыча
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