Новак: России сложно резко сократить добычу нефти

https://news.ru/storage/news/6dafc00a34b9112e34cbd472efb1be2d/035001dc-0d50-4a6b-9bfd-4f4d53db5fdf_850.jpg ПАО «Газпром»/vk.com

Россия не может снизить уровень добычи нефти резко. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, в ходе обсуждения сделки ОПЕК+ российская сторона заявляла, что снижение нефтедобычи в стране потребует определённого времени.

«У нас особые условия. У нас зимний период, у нас низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия добычи. Поэтому у нас в принципе невозможно резко обеспечить снижение добычи», — сказал Новак.

В то же время Россия придерживается подписанных договорённостей и будет стараться максимально ускорить процесс снижения уровня добычи нефти, отметил глава Минэнерго.

Как ранее писал News.ru, саудовский коллега Новака министр энергетики Халед аль-Фалех заявлял, что Россия снижает добычу нефти недостаточно быстро.