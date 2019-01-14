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Саудовская Аравия: РФ слишком медленно снижает добычу нефти

Serguei Fomine/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россия снижает добычу нефти недостаточно быстро. Такое мнение выразил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Как рассказал министр королевства в интервью телеканалу CNBC, снижение нефтедобычи Россией в рамках договорённостей ОПЕК+ могло бы идти и более быстрыми темпами. В то же время аль-Фалех выразил уверенность в том, что Россия позитивно повлияет на баланс нефтяного рынка.

По мнению министра, Саудовская Аравия со своей стороны уже приложила максимальные усилия для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке углеводородов. Теперь очередь за Россией, которая также начала снижение нефтедобычи, но делает это медленнее, чем бы хотелось, отмечает аль-Фалех.

Как ранее писал News.ru, по данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки. По плану в этом месяце — выйти на минус 50 тыс. баррелей в сутки, рассказывал министр.


#нефть #россия #опек #САУДОВСКАЯАРАВИЯ #добыча
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