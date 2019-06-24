https://static.news.ru/photo/566b3824-9660-11e9-a4a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Количество выданных автокредитов в мае 2019 года сократилось к апрелю на 17,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, число выданных за май автокредитов составило 75,1 тысячи против 91 тысячи в апреле. При этом в годовом выражении майские показатели сократились лишь на 0,04%.

Регионами — лидерами по количеству выданных займов на покупку автомобиля стали Москва (5,9 тысячи), Санкт-Петербург (4,5 тысячи) и Московская область (4,4 тысячи).

При этом динамика выдачи автокредитов в разных регионах страны оказалась разнонаправленной. В Кемеровской (+60,2%), Кировской (+22,3%) и Рязанской областях (+22%) отмечался рост числа выданных займов. В то же время их число сократилось в Тюменской (-16%) и Воронежской (-15,2%) областях, а также в Ставропольском крае (-13,9%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Александра Волкова, снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж, отметил эксперт.

Как ранее писал News.ru, по данным НБКИ, в первом квартале текущего года средний размер автокредита увеличился до 756,2 тысячи рублей.