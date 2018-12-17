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НБКИ: банки увеличили выдачу кредитных карт почти на 70%

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Почти 9 млн кредитных карт было выдано банками населению в январе–октябре текущего года. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как сообщается в пресс-релизе организации, за 10 месяцев 2018 года кредитные организации выдали на 69,2% кредитных карт больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего граждане РФ стали владельцами 8,97 млн штук.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве — 550,7 тыс., Московской области — 431 тыс., Краснодарском крае — 329,7 тыс. В то же время регионами — лидерами по динамике роста выдачи новых кредиток стали Липецкая (+136%) и Тульская (+107%) области, а также Башкирия (106,8%).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в 2018 году выдача новых кредитных карт растёт стабильно высокими темпами. Положительная динамика объясняется удобством кредитования с использованием кредитных карт и для банков, и для заёмщиков, полагает эксперт. Кредитные организации получают эффективный инструмент управления кредитными рисками в виде лимита по картам, а заёмщиков привлекают простота и удобство использования кредитных средств, а также условия в виде льготного периода по оплате процентов и кэшбэка.

Как ранее писал News.ru, за три квартала этого года россияне, у которых есть банковские карты, сняли с них 20,4 трлн рублей. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.


#кредитование #статистика #НБКИ #банковскийсектор
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