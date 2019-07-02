Наибольшая занятость среди граждан старше трудоспособного возраста (мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно) наблюдается в Чукотском автономном округе (43,2%), Ингушетии (41,7%) и Магаданской области (38%). С соответствующими данными Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.

Далее следуют Якутия (33,5%), Сахалинская область (33,2%) и Северная Осетия-Алания (32%).

В число регионов-антилидеров по занятости среди граждан пенсионного возраста попали Адыгея (6,5%), Тюменская область (12,4%), Башкирия (13,5%), Саратовская область (13,6%), Республика Крым (13,6%) и Тамбовская область (14,3%).

В Москве же работает каждый четвёртый пенсионер (26,5%), а в среднем по России этот показатель составляет 20,8%.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что высокий уровень занятости на Чукотке и в Магаданской области связано с их удалённостью.

Чукотка и Магадан — это удалённые регионы, молодёжь оттуда уезжает. Поэтому рабочие места надо заполнять. Они заполняются теми, кто оттуда уезжать не собирается. Ко всему прочему особенность Чукотки в том, что там очень много в процентном отношении рабочей силы народов севера. Это люди, которые продолжают работать, — сказал Сафонов News.ru.

В Ингушетии наблюдается один из самых высоких уровней безработицы, отметил эксперт. Высокий показатель занятости возрастных людей связаны с деятельностью в сфере сельского хозяйства и бюджетных отраслях. Проявляется и уважение к старшим: им позволяют работать, сколько они смогут.

В свою очередь, низкая занятость граждан возраста старше трудоспособного в Адыгее аномальна и нуждается в более глубоком изучении, пояснил Сафонов. Он уверен, что там должна быть такая же картина, как и на всём Северном Кавказе. В других регионах-антилидерах статистика объясняется вахтовым методом работы и спецификой рабочих мест. В частности, тяжёлыми условиями труда.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам Сафонова, доля работающих граждан возраста старше трудоспособного резко снижается после 65 лет и в возрасте 70 лет достигает значения порядка 4%.

Как рассказал в беседе с News.ru профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков, люди продолжают работать после достижения пенсионного возраста в связи с двумя факторами: первый из них — стремление сохранить уровень доходов, который снижается при выходе на пенсию.

Второй момент — это то, что большое количество людей сохраняют силы, энергию, творческий подход к жизни, интерес к жизни. Они не чувствуют себя комфортно, чувствуют себя как-то потерянно.Они стремятся сохранить какие-то общественные, социальные и, прежде всего, трудовые контакты, — заключил Щербаков.

Ранее News.ru сообщал, что наиболее часто отложенный выход на пенсию используют в таких регионах, как Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Дагестан и Красноярский край.

Отмечается, что по условиям отложенного выхода на пенсию в 2018 году было назначено 30,5 тыс. страховых пенсий. Это больше, чем в 2017 и 2016 годах (25,4 тыс. и 18,1 тыс. соответственно).

Таким образом, в совокупности за три года было назначено 74 тыс. пенсий по условиям отложенного выхода.

По закону с помощью добровольного отказа от пенсии на срок от года до 10 лет можно увеличить её размер. При этом вырастет как фиксированная выплата (5334 рубля 19 копеек — News.ru), так и страховая часть.

Так, в случае обращения гражданина за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая — на 1,45. Если же человек придёт за назначением пенсии через 10 лет, фиксированная выплата вырастет на коэффициент 2,11, а страховая — на 2,32.

Минимальная премиальная надбавка (за отсрочку пенсии на год) страховой части составляет коэффициент 1,056, фиксированной — 1,036; максимальная (за отсрочку на 10 лет) — 2,11 и 1,53 соответственно.