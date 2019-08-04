Меньше всего смартфоны стоят в таких городах как Белоярский (в среднем 4287,49 рубля за штуку), Тула (5046,48) и Березники (5484,62). Об этом говорится в данных Росстата за июнь 2019 года, с которыми ознакомился News.ru.

Кроме того, наименьшие цены на устройства отмечаются в Исилькуле (5577,13) и Братске (5662,24).

Ведомство в своей статистике предполагает смартфоны среднего ценового класса с диагональю экрана от 3,5 до 6 дюймов, которые снабжены операционной системой Android или Windows, встроенной памятью от 3,5 Гб до 16 Гб. Также эти устройства должны поддерживать одну или две SIM-карты, карты памяти, иметь встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth.

Аутсайдером рейтинга стали Анадырь (18238,29 рубля), Гудермес (17748,24) и Мирный (16173,78). Несколько меньше смартфоны стоят в Новом Уренгое (14616,91) и Тынде (14455,45).

В среднем по России стоимость гаджетов равняется 8494,54 рубля, а в Москве — 11888,68 рубля. За год смартфоны подешевели: в июне прошлого года они стояли в среднем 8817,86 рубля.

Объём российского рынка смартфонов в 2018 году составил 469 млрд рублей, увеличившись на 17%. Наибольший прирост продемонстрировал сегмент смартфонов стоимостью более 40 тысяч рублей (+49%).

Ведущие российские ритейлеры и операторы сотовой связи отмечают: продажи смартфонов в прошлом году увеличились в среднем на 2,5−3%.

Как полагает аналитик Telecom Daily Илья Шатилин, стоимость смартфонов одинакового ценового класса может отличаться в регионах из-за логистики.

Рекомендованная розничная цена смартфонов одна и та же. По сути разница в стоимости доставки в определённые регионы. Понятно, что в отдалённые какие-то регионы их доставлять просто экономически дороже. В некоторых регионах у людей больше денег, поэтому они менее критичны к стоимости смартфона, условно говоря, можно продавать их с большей наценкой. Но, опять же, в федеральной рознице сетей брендовых магазинов цена, как правило, в регионах не отличается. Видимо, учитывались более мелкие локальные игроки, которые продают технику, либо учитывают стоимость техники с доставкой. То есть, при покупке в интернет-магазине. Илья Шатилин аналитик Telecom Daily

По словам аналитика, стоимость смартфонов с одинаковыми характеристиками со временем становится меньше.

«Каждый год вы одни и те же характеристики получаете по более низкой цене, потому что появляется более современное „железо“, которое начинает использоваться в дорогих смартфонах. Вы же не можете продавать одно и то же „железо“, грубо говоря, несколько лет подряд за одни и те же деньги», — заключил Шатилин в беседе с News.ru.

По итогам II квартала компания Samsung заняла первое место по продажам смартфонов в России. Ритейлеры объясняют успех корейского бренда удачным обновлением модельного ряда. Кроме того, на продажах могли сказаться ограничения Huawei со стороны США.

На корейскую компанию за полугодие пришлось 30% всех штучных продаж. Общая доля Huawei с линейкой Honor достигла порядка 33%, в число самых популярных брендов помимо Apple вошла и Xiaomi. В совокупности было продано более 6,6 млн штук гаджетов на сумму 104 млрд рублей. Средняя цена устройства составила 15,7 тыс. рублей.

Ранее Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, в соответствии с которыми производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию гаджеты с уже установленными приложениями российских разработчиков.