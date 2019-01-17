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«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»

РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

«Нафтогаз» добился ареста зарубежных активов «Газпрома». Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

В декабре 2017 и в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж рассматривал спорную ситуацию между «Газпромом» и «Нафтогазом», касавшуюся контрактов на поставку и транзит газа. В итоге «Газпром» обязали выплатить украинской стороне $2,56 млрд. Российская компания обжаловала эти решения, а Украина стала предпринимать попытки принудительного взыскания данных средств.

По словам главы «Нафтогаза», деньги взимаются при помощи списания избыточных средств, переведённых «Газпромом» за транзит. Также украинская сторона инициировала юридические процессы в нескольких юрисдикциях.

«В Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов. Я на этот процесс смотрю очень оптимистично», — заявил Коболев украинской прессе.

По словам Коболева, стоимость арестованного зарубежного имущества «Газпрома» уже превышает сумму долга.

Как ранее писал News.ru, объём транзита через украинскую газотранспортную систему снизился на 7% из-за роста поставок российского газа через «Северный поток».


#АРЕСТ #активы #Газпром #Нафтогаз #арбитраж
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