«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за России

https://news.ru/storage/news/d1c170b51e06a89d50b78c6ad093e12f/30468dfb-836e-4291-bb86-1a6ad25deef7_850.jpg Gazprom/Globallookpress.com

В НАК «Нафтогаз Украины» опубликовали официальное сообщение, в котором говорится о снижении объёмов транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 7% из-за роста поставок российского газа через «Северный поток».

«Объёмы транзита газа снизились на 7% и составили 65,4 млрд кубометров. Одним из главных факторов уменьшения объёмов транзита через украинскую ГТС является увеличение объёмов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — сказано в заявлении.

В компании также отметили, что транспортировка природного газа для потребителей, проживающих на территории Украины, увеличилась на 1%.

Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» допускает появление новых исковых заявлений против «Газпрома». Об этом заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Стокгольмский арбитраж в декабре обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение.