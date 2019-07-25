https://static.news.ru/photo/c74facf4-aebc-11e9-b48b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

«Транснефть» пока не предоставила документы, подтверждающие возможность довести прокачку нефти через Белоруссию до 59 млн тонн. Об этом сообщил белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Из-за загрязнения трубопровода «Дружба» и простоя белорусского оператора «Транснефти» в качестве компенсации за нанесённый ущерб было предложено прокачать до конца 2019 года заявленный ранее объём транспортировки нефти в размере 59,75 млн тонн, пишет РИА Новости .

За прошедшее время ПАО «Транснефть» не предоставило документального подтверждения возможности прокачки этих объёмов до конца года, — указано в сообщении предприятия.

Белорусская сторона при этом обладает письменными свидетельствами от западных партнёров о том, что необходимые потребителям объёмы транспортировки по данному направлению значительно ниже.