https://static.news.ru/photo/fad8b122-97e4-11e9-96c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: media.gazprom-neft.ru

Источники финансирования компенсаций нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок в будущем году согласовали Минфин и Минэнерго. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Да, поправки мы внесём 27 июня, и всё будет известно. Пока только в правительство. В Госдуму тоже должны быстро внести, — сказал он.

По словам чиновника, изменения в демпфирующем механизме позволят не допустить скачка цен на топливо на внутреннем рынке РФ.

Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объёме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка, — заявил Сазанов.

При этом представитель Минфина напомнил о том, что ведомство по-прежнему поддерживает идею лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, однако скорректированные параметры демпфера значительно расширили диапазон его работы. Поэтому вернуться к вопросу лицензирования имеет смысл при цене нефти выше $100 за баррель.

Он также добавил, что Минфин ведёт разработку аналогичного механизма для сдерживания цен на авиатопливо в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина, которое было высказано в ходе прямой линии.

Правительство отказалось от ручного управления ценами на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Соответствующее соглашение с нефтяниками, истекающее 1 июля, решено не продлевать. В правительстве верят, что стабильность цен обеспечит корректировка налогового манёвра. По прогнозам опрошенных News.ru экспертов, острота вопроса сохранится и автомобильное топливо, по крайней мере на независимых АЗС, будет продолжать дорожать.