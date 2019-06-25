Правительство отказалось от ручного управления ценами на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Соответствующее соглашение с нефтяниками, истекающее 1 июля, решено не продлевать. В правительстве верят, что стабильность цен обеспечит корректировка налогового манёвра. По прогнозам опрошенных News.ru экспертов, острота вопроса сохранится и автомобильное топливо, по крайней мере на независимых АЗС, будет продолжать дорожать.

Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истёк в апреле. Дальше стороны действовали в соответствии с совместным протоколом с вице-премьером Дмитрием Козаком, подписанным 22 марта и содержащим отсыл на изначальное соглашение. О том, что оно продлеваться не будет, рассказали «Ведомостям» четыре сотрудника разных нефтяных компаний и два федеральных чиновника. Решение было принято 17 июня на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова с нефтяниками. Стороны договорились устно, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию.

Демпфирующий акциз

Как пояснили ТАСС в нефтяных компаниях, роль сдерживающего фактора в ценах на бензин будет играть демпфирующий акциз — механизм субсидирования цен на топливо на внутреннем рынке. Изначально было задумано, что при достижении экспортными ценами заданного уровня государство компенсирует нефтяникам из бюджета около 60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Однако в реальности механизм демпфера оказался слабо проработанным и малоэффективным. Поэтому профильным ведомствам пришлось в спешном порядке заниматься его корректировкой. Заработать он может задним числом уже с 1 июля, поскольку уплата акциза осуществляется до 25 августа и к моменту потенциального вступления закона в силу расчёты могут быть скорректированы.

По замыслу правительства, обновлённый демпферный механизм и соответственное снижение оптовых цен на топливо сдержат рост цен на бензин в рознице. С другой стороны, отмечает руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев, нет никакой гарантии, что владельцы небольших сетей АЗС не воспользуются возможностью заработать немного больше, чем в период действия заморозки цен. Таким образом, мы можем вернуться к тому, с чего начинали, — к подъёму цен.

В нынешних обстоятельствах стоит задуматься об увеличении квот нефтепродуктов, которые направляются исключительно на внутренний рынок. Даже лишние несколько процентов могут существенно снизить темпы роста цен. Артём Деев руководитель аналитического департамента Amarkets

Вопрос компенсации

Правительство просто решило не доплачивать компенсацию отечественным нефтяным компаниям, считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его словам, нефтяников категорически не устраивает та формула компенсации, которую власти хотят внедрить с 2020 года, доплачивая производителям около 67% (около 30 млрд рублей) разницы между экспортной и фиксированной ценой. Учитывая, что мировой нефтяной рынок в целом стабилизировался, а также будет иметь тенденцию к росту котировок в силу сокращения добычи странами ОПЕК+, правительству придётся отдавать гораздо большую сумму, что абсолютно невыгодно для бюджета страны.

Цены на топливо в России стремятся к среднеевропейским. И это нормально в условиях экспортно-сырьевой модели экономики. Стоит ожидать продолжения роста цен на топливо в пределах 80 рублей за литр бензина. Гайдар Гасанов эксперт Международного финансового центра

Замкнутый круг

Цена на бензин будет расти в рамках существующей инфляции, говорит директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. В свою очередь, отмечает эксперт, инфляция происходит в основном за счёт повышения тарифов нефтяных компаний-монополистов. Получается замкнутый круг, и с таким подходом стоимость автомобильного топлива будет увеличиваться постоянно и безгранично. После 1 июля россияне это увидят, если в ситуацию опять не вмешаются правительство и президент.

По словам ведущего аналитика «Эксперт Плюс» Марии Сальниковой, стабильность валютного рынка России в совокупности с комфортным диапазоном цен на нефть в мире не создаёт предпосылок для подорожания бензина теми темпами, которые мы наблюдали в 2018 году. Потому, вероятно, и было решено не продлевать соглашение по регулированию цен на рынке топлива. Однако если рубль начнёт слабеть, бензин наверняка подорожает. Если брать в региональном разрезе, то курортные территории в летние месяцы станут первыми, где рост цен продолжится.