Курица резко подорожала в России

https://news.ru/storage/news/f3aad22f673232c1a62e35d8724a109a/39932206-ef3f-46a6-baab-d2128f31dd08_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Минсельхоз РФ зафиксировал в январе повышение оптовых и розничных цен на куриное мясо. По сравнению с январём 2018 года его стоимость у сельхозпроизводителей увеличилась на 21,8%, в розницу повышение цены составило 22,4%.

Эти цифры приводит Минсельхоз, опираясь на данные Росстата. Официальную статистику подтверждают также аналитики и производители, их подсчёты приводит РБК. По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ на 21 января, тушка цельного бройлера за год подорожала на 29,7%, бедро — на 25,2%, грудка — на 30%, окорочка — на 28,3%. Причинами подорожания эксперты считают сокращение рынка после ухода ряда игроков и снижение объёмов импорта, информирует New Inform.

В Минсельхозе сообщили, что в 2019 году цена на мясо кур может быть «откорректирована» после восстановления ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в прошлом году.

Ранее News.ru писал, что любителей полакомиться жареной курицей предупредили о риске преждевременной смерти. Исследование, проведённое учёными из Университета штата Айова (США), показало, что всего одна порция этого блюда увеличивает риск летального исхода на 13%. В ходе масштабного эксперимента учёные на протяжении 18 лет оценивали влияние на состояние различных систем организма 122 продуктов питания с учётом порций и частоты употребления. В итоге специалисты пришли к выводу, что риск преждевременной смерти от употребления жареной курицы на 8% выше, чем от жареной рыбы.