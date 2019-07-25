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Участие в создаваемой компании распределено между двумя партнёрами в равных долях. Как отмечено в сообщении, данное сотрудничество позволит создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет.

Сбербанк и Mail.Ru Group создадут стратегическое партнёрство на базе Delivery Club и «Ситимобил». Совокупные инвестиции при этом составят до 64 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка. Соответствующее соглашение будет заключено...