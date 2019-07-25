Курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск четверга, 25 июля, снижается на 13 копеек — до 63,17 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,31 рубля, следует из данных Московской Биржи.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,32% — до 63,38 доллара за баррель.
Ранее News.ru писал, что курс евро к доллару снижается третий день подряд. Эксперты связывают это с ожиданием заседания Европейского центробанка, который должен принять решение относительно дальнейшей кредитно-денежной политики Союза. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 25 июля. На последнем заседании в июне регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам — на минус 0,4%.