https://static.news.ru/photo/059f83e0-ad1d-11e9-acf8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: photo2000/www.imago-images.com/Global Look Press

Курс евро к доллару снижается третий день подряд. Эксперты связывают это с ожиданием заседания Европейского центробанка, который должен принять решение относительно дальнейшей кредитно-денежной политики.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1191 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия торгов в 1,1208 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 108,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,86 иены. Индекс доллара рос на 0,2%, до 97,45 пункта.

Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 25 июля. На последнем заседании в июне регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам — на минус 0,4%.

Трейдеры оценивают в 43% вероятность снижения ставки по депозитам до минус 0,5% для противостояния рискам, исходящим от мировой торговой напряженности, пишет Reuters.

В отсутствие сильных сигналов утром 22 июля курс рубля не слишком изменился по отношению к доллару и евро. Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.

2 июля на пост руководителя Европейского центрального банка выдвинули Кристин Лагард. В связи с этим она решила временно отказаться от обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения её кандидатуры, писал News.ru..