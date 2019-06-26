https://static.news.ru/photo/afa7caa6-97e1-11e9-876b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный долг США продолжит расти значительными темпами. Об этом говорится в опубликованном докладе Бюджетного управления Конгресса.

В документе отмечается, что к 2049 году показатель достигнет «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП страны. Причинами для такого сценария, по мнению составителей доклада, станут высокий уровень дефицита бюджета и нормы действующего законодательства. Согласно прогнозу, объём американского госдолга вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году.

Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти ещё выше. Перспектива высокого дефицита [бюджета] и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьёзные трудности, — следует из доклада.

В качестве решения проблемы бюджетное управление предлагает незамедлительно внести поправки в действующее законодательство, чтобы остановить рост госдолга. В то же время эксперты отмечают, что в том случае, если Конгресс аннулирует установленные законом изменения в программах налогообложения и государственных расходах, госдолг может достигнуть 219% ВВП.

Как ранее писал News.ru, потолок госдолга Штатов необходимо срочно повысить, иначе в конце лета текущего года Белый дом может столкнуться с дефолтом, заявил глава Минфина Соединённых Штатов Америки Стивен Мнучин.