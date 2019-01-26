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Киев осознал опасность газопровода «Турецкий поток»

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Строительство «Северного потока – 2» не является главной опасностью для Киева, так как газопровод «Турецкий поток» несёт в себе более серьёзные последствия – после запуска он полностью лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.

По словам эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана, «Северный поток — 2» не сможет обеспечить поставки голубого топлива в южные регионы Европы, а запуск полной цепочки «Турецкого потока» направит газ в Италию, Францию и балканские страны в обход Украины.

При этом США сосредоточились на борьбе с «Северным потоком-2», так как считают, что его запуск несет экономические и экономические риски. Эксперт с грустью констатировал, что в случае с «Турецким потоком» поддержки Соединённых Штатов Киев может не ждать, сообщает «Новое время».

«Турецкий поток» пройдёт по дну Чёрного моря из России в Турцию далее в страны Европы. Запуск газопровода снизит транзит газа через территорию Украины на 13 миллиардов кубометров ежегодно, что приведет к убыткам Киева в $500 миллионов в год.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет готов, как и планировалось, до конца нынешнего года. Данное заявление было сделано по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.


#северныйпоток-2 #украина #турецкийпоток
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