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Катар готов инвестировать в США $20 млрд

Jürgen Effner/picture alliance/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Не менее $20 млрд инвестиций получит США от катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа в Соединённых Штатах.

Об этом передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на госминистра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

Он также сообщил, что Qatar Petroleum предстоит объявить зарубежным партнерам о планах строительства к середине 2019 года мощностей по сжижению пригородного газа.

Аль-Кааби также заявил, что Катар, находясь в ОПЕК, считал законопроект США о запрете картелей угрозой для инвестиций.

3 декабря аль-Кааби объявил о планах страны выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года. Доля в общей добыче нефти странами ОПЕК невелика (2%).

Ранее News.ru писал, что Катар остаётся страной, демонстрирующей рост финансовых показателей, несмотря на экономическую и дипломатическую блокаду со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда их союзников.


#сша #Катар #инвестиции
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