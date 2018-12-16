Катар готов инвестировать в США $20 млрд

https://news.ru/storage/news/303e791e2eb34f2613a4f666b4f7188b/54827c50-7b3a-4926-9120-7ab38c11c53e_850.jpg Jürgen Effner/picture alliance/Global Look Press

Не менее $20 млрд инвестиций получит США от катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа в Соединённых Штатах.

Об этом передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на госминистра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

Он также сообщил, что Qatar Petroleum предстоит объявить зарубежным партнерам о планах строительства к середине 2019 года мощностей по сжижению пригородного газа.

Аль-Кааби также заявил, что Катар, находясь в ОПЕК, считал законопроект США о запрете картелей угрозой для инвестиций.

3 декабря аль-Кааби объявил о планах страны выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года. Доля в общей добыче нефти странами ОПЕК невелика (2%).

Ранее News.ru писал, что Катар остаётся страной, демонстрирующей рост финансовых показателей, несмотря на экономическую и дипломатическую блокаду со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда их союзников.