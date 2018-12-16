Катар готов инвестировать в США $20 млрд

Не менее $20 млрд инвестиций получит США от катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа в Соединённых Штатах.
Об этом передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на госминистра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.
Он также сообщил, что Qatar Petroleum предстоит объявить зарубежным партнерам о планах строительства к середине 2019 года мощностей по сжижению пригородного газа.
Аль-Кааби также заявил, что Катар, находясь в ОПЕК, считал законопроект США о запрете картелей угрозой для инвестиций.
3 декабря аль-Кааби объявил о планах страны выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года. Доля в общей добыче нефти странами ОПЕК невелика (2%).
Ранее News.ru писал, что Катар остаётся страной, демонстрирующей рост финансовых показателей, несмотря на экономическую и дипломатическую блокаду со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда их союзников.