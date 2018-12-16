Катар променял Саудовскую Аравию на Иран и Россию

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Участники Doha Forum, Катар

News.ru убедился в тщетных попытках изолировать государство

Катар остаётся страной, демонстрирующей рост финансовых показателей, несмотря на экономическую и дипломатическую блокаду со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда их союзников. В этому году эмират не только не отказался от организации ежегодного форума, но сделал его ещё более масштабным, собрав политиков и экспертов со всего мира. О его итогах — в материале корреспондента News.ru из Дохи.

Doha Forum — глобальная платформа для диалога, объединяющая специалистов в области политики и гуманитарного права со всего мира. В этом году столица Катара принимала форум в восемнадцатый раз, в его работе приняли участие около 900 политиков и экспертов. Отличительная черта мероприятия: несмотря на высокий статус гостей (форум неизменно патронирует и открывает эмир Катара) и соответствующие требования к обеспечению их безопасности, охрана мероприятия обеспечивается практически незаметно для всех приглашённых.

Помимо катарских должностных лиц среди высокопоставленных гостей в этот раз были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф, премьер-министр Сомали Хассан Али Хайре, руководитель контртеррористического управления ООН россиянин Владимир Воронков, спецпредставитель президента США по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) Бретт Макгерк и др. По понятным причинам отсутствовали представители стран, объявивших в июне прошлого года блокаду эмирату.

В столицу Катара приехала внушительная делегация из Москвы и Санкт-Петербурга — независимые исследователи, представители академического сообщества из ВШЭ, Института Востоковедения РАН, а также эксперты дискуссионного клуба «Валдай». В первый день работы форума большое внимание привлекла секция с участием главы иранской дипломатии. Это объяснялось тем, что форум в Дохе — практически единственная авторитетная и глобальная площадка, куда приглашают иранских представителей, и где они могут высказать свою точку зрения. Естественно, не обошлось без острых вопросов, но шеф иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф довольно искусно — спокойно и с улыбкой — их парировал. При этом он не преминул встречно, хотя и заочно обвинить отсутствующих представителей Саудовской Аравии в агрессии, развязанной в Йемене. twitter.com/dohaforum Мохаммад Джавад Зариф (справа)

В заключительный день работы форума прошла секция, посвящённая эволюции роли России в глобальном мире. «Российская политика становится всё более прагматичной», — констатировал один из спикеров сессии, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В целом, никто из экспертов, которые задавали вопросы российским участникам, не ставил под сомнение усиливающуюся роль России в мире и на Ближнем Востоке в частности. Однако со стороны присутствующих специалистов довольно резко прозвучала оценка официальных заявлений и действий Москвы на сирийском треке: риторика, понятная внутренней российской аудитории, не встречает понимания за рубежом и нуждается в корректировке. Иначе тезисы о противостоянии сирийских властей и российских военных «Исламскому государству» там, где его в Сирии не было или где с ним боролась международная коалиция, воспринимаются не иначе, как очередное доказательство того, что операция в САР преследовала исключительно внешнеполитические цели — активизацию диалога с Западом на фоне введения санкций и безусловную поддержку более-менее лояльного Дамаска, независимо от его действий в отношении собственного населения.

Симптоматично, что российская секция проходила параллельно с сессией «Борьба за справедливость: Палестина, Сирия и Йемен», где одним из спикеров был спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он готовится уйти в отставку, однако намерен сложить полномочия только после того, как завершит работу над конституционным комитетом — органом из 150 человек, который должен заняться реформированием действующей сирийской конституцией. В день открытия форума стало известно, что ООН, России и сирийскому режиму удалось достичь консенсуса по третьему списку в конституционный комитет — он должен состоять из представителей гражданского общества (первый список из 50 человек был предложен Дамаском, второй — оппозицией). Предыдущие попытки сформировать этот список упирались в упорное нежелание сирийского режима принимать кандидатов от ООН. Дамаск под видом представителей гражданского общества старался продвинуть туда баасистов, чтобы тем самым занять большинство в комитете.

Стаффан де Мистура на форуме отказался комментировать списки, сославшись на скорую публикацию согласованной информации, однако, как рассказал News.ru в кулуарах форума человек, близкий к представителю ООН, попытки встроить конституционный комитет, решение о формировании которого было принято по итогам сочинского конгресса, в женевский формат могут столкнуться с препятствиями при новом спецпосланнике ООН.

«С одной стороны, новый спецпосланник Гейр Педерсен может официально начать работу после доклада де Мистуры перед Совбезом ООН в двадцатых числах декабря, причём с хорошим заделом, с другой — не ясно, насколько функциональным получится этот комитет. У многих игроков сложилось о нём однозначное мнение — это профанация для легитимации режима Асада. Все устали от войны, да и „малая группа“ стран во главе с США вроде готова признать комитет, но перспективы его неоднозначные», — добавил собеседник News.ru.

Также непонятно, продолжит ли свою работу в должности советника спецпосланника ООН по Сирии руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Резонанс на форуме вызвало заявление де Мистуры, сделанное на панельной сессии, а точнее — неправильный перевод его слов, растиражированный по информагенствам: ряд ближневосточных изданий поспешили приписать дипломату прямое обвинение сирийского режима в жестокости. Они связали это с «раскрепощенностью спецпосланника», «который покидает пост и может говорить свободно». Однако слова де Мистуры были искажены — на самом деле он сказал, что был задействован в урегулировании 22 конфликтов, но именно сирийский отличается жестокостью действий всех сторон — режима и оппозиции. Правда, он отметил, что у сирийских властей было «больше возможностей» для таких действий из-за более совершенного технического арсенала и наличия авиации. Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Мевлют Чавушоглу и Стаффан де Мистурa

Сирийская повестка на форуме — одна из самых затрагиваемых тем, несмотря на обилие панельных сессий. Так, советник президента Турции Ибрагим Калын, комментируя недавно анонсированную Эрдоганом операцию на востоке САР «в ближайшие дни» заявил, что турецкие военные входят в международную коалицию против ИГ, поэтому Анкара будет координировать действия с американцами и россиянами. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что президент США Дональд Трамп действительно рассматривает возможность вывода войск из Заевфратья.

«Решения об этом нет, однако на фоне желания властей Турции провести операцию по ослаблению курдских сепаратистских групп резко активизированы переговоры между Анкарой и Вашингтоном. Заявление Чавушоглу — элемент давления после жесткого „приглашения“ Эрдогана к предметному диалогу по Заевфратью», — пояснил News.ru человек, близкий к турецкой дипломатической делегации.

Ещё одна из основных тем, в которой спикеры отмечали точки сближения между Москвой и Дохой, — тема экспорта энергоресурсов, а также недооценка российских ценных бумаг. Катар и Россия — лидеры по экспорту СПГ в Европу, поэтому точек соприкосновения больше, чем кажется на первый взгляд.

В работе панельных сессий, посвященных экономике, много внимания уделялось не столько недавнему выходу Катара из ОПЕК и дальнейшей работе межгосударственного картеля, сколько теме развивающихся экономик. По словам, министра финансов Катара Али Шарифа Эмади, развивающийся рынок набирает силу, что постепенно снижает монополию Соединённых Штатов, хотя США продолжат оставаться экономически доминирующей страной на мировом рынке.