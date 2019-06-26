https://static.news.ru/photo/90779e1e-97fe-11e9-8229-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство РФ дополнительно направит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей. В ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Мантурова, необходимо дополнительно выделить 6 млрд рублей на льготное кредитование приобретения машин в рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», программа льготного лизинга для представителей малого и среднего бизнеса потребует 4 млрд рублей. Министр уточнил, что на данные цели в 2019 году было выделено 10,4 млрд рублей.

Мы смогли простимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей. На прошлой неделе мы завершили выборку всех средств, — сообщил Мантуров.

Председатель правительства, в свою очередь, отметил успехи в работе по стимулированию продаж отечественных транспортных средств.

Инициатива правильная, программы востребованы, я это поддерживаю, — сказал премьер.

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Он вносит изменения в процедуру оформления автомобилей с электронными паспортами, писал News.ru.