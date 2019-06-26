https://static.news.ru/photo/a2ad9382-97e9-11e9-bbec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Он вносит изменения в процедуру оформления автомобилей с электронными паспортами.

Проект предусматривает изменения в процедурах регистрации транспортных средств, являющихся опытными образцами, а также при наличии оформленных электронных паспортов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, регламентируется порядок регистрационных действий, перечень которых был расширен, и правила обжалования этих действий. Планируется, что новый регламент вступит в силу 4 августа.

Как писал News.ru, с 6 октября в России начали действовать новые правила постановки на учёт автомобилей. Регламент, в частности, узаконивает регистрацию машин с электронными ПТС. Теперь в случае потери или приведения в негодность паспорта транспортного средства у водителей появится возможность его заменить. При этом они смогут сами выбрать, какой тип предпочтительнее — бумажный или электронный.