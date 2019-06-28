https://static.news.ru/photo/503b8a10-999b-11e9-ade9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Строительные работы по постройке газопровода «Северный поток — 2» идут в соответствии с графиком. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Работы по «Северному потоку — 2» ведутся по графику, никаких отклонений на сегодняшний день от первоначально запланированного графика нет. На сегодня уложено 1482 км трубы в двухниточном исполнении, это 60,4% всей протяженности газопровода «Северный поток — 2» в двухниточном исполнении, — сказал он.

По данным Миллера, капитальные затраты в рамках проекта профинансированы более чем на 80% и проект будет реализован. Миллер не видит правовых возможностей для остановки проекта и считает, что точка невозврата, когда это можно было сделать давно пройдена.

Как ранее писал Nerws.ru, введение в эксплуатацию ряда новых экспортных газопроводов позволит «Газпрому» нарастить операционный денежный поток. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.