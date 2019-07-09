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Счётная палата (СП) РФ в рамках анализа нацпроекта «Жильё и городская среда» выявила, что 15% российских регионов не верят в достижимость поставленных в нём целей. Об этом сообщает в своём отчёте перед депутатами Госдумы глава ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, результаты опросов регионов свидетельствуют: лишь 11% из них считают возможным достижение установленных целей, 15% считают достижение показателей нацпроекта недостижимыми, а 38% респондентов видят риски недостижения. Хочу сразу...