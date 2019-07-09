Агрометеорологи прогнозируют снижение урожая гречихи в этом году по сравнению с прошлым годом. Это связано с поздним сроком посевной кампании.
На юге Западной Сибири, в Алтайском крае очень поздно её посеяли — условия были неподходящие, примерно через месяц можно будет давать прогноз, но вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
При этом цены на гречку в сентябре 2018 года впервые упали за последние три года. Стоимость этой крупы по сравнению с 2017 годом снизилась на 26,5% — до 47,3 рубля за 1 кг. Такая динамика объясняется переизбытком продукции в связи с высоким урожаем. Для того чтобы сдержать цены, было принято решение сократить посевные площади почти на 40%, писал News.ru.