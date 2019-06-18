Через три года газотранспортная система (ГТС) Украины может составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу. Для этого понадобятся серьёзные инвестиции и не менее месштабная работа над добычей, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Два довода

Свою мысль Тимошенко подкрепила двумя аргументами. Первый: Украина располагает большими (960 куб. м) разведанными запасами природного газа, её специалисты знают, где и как бурить, а технологии бурения — уникальные и скоростные. По словам Тимошенко, прямо сейчас нужно запустить в страну инвесторов и начать масштабно добывать. И тогда через два–три года удастся создать «собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину».

Юлия Тимошенко Hennadii Minchenko/Global Look Press

Во-вторых, это Одесский и Николаевский порты. Мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG-терминалы (LNG — англ. Liquefied Natural Gas, или СПГ — сжиженный природный газ. — Ред.), которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины, — заметила депутат в эфире телеканала NewsOne.

Между тем представители администрации президента Порошенко не раз критиковали Тимошенко за то, что будучи главой правительства, она в 2009 году распорядилась подписать газовый контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». В частности, премьер Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввергла страну «в колоссальный долговой контракт», который он также назвал «антинародным и антизаконным». Крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» (БПП) требовала рассмотреть вопрос о «совершении госизмены» и коррупционной составляющей этого соглашения.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. Российская сторона их обжаловала в марте, а в мае потребовала полной отмены «транзитного» решения.

Идея не нова

Озвученная Юлией Тимошенко идея не нова, но вряд ли осуществима, говорит аналитик «Эксперт плюс» Кирилл Стариков. По его словам, Украина даже в отдалённой перспективе не сможет самостоятельно обеспечить собственные потребности в газе, не говоря уже об экспорте. Страна нуждается примерно в 30 млрд куб. м в год, а в 2018 году она добыла 21 млрд куб. м, по данным «Нафтогаза». Несмотря на действительно большие запасы, за три года объём производства удалось повысить лишь на 5,5% (с 19,9 млрд куб. м в 2015 году). Причин тут несколько: помимо нехватки инвестиций, это нерентабельность добычи, коррупционные факторы, политические и экологические риски. Ко всему прочему, закупочные цены украинского газа для «Нафтогаза» более высоки, чем по импорту из Европы. Завозить извне выгоднее, чем производить.

ГТС страны находится в критическом состоянии, крайне изношена, продолжает Стариков. Внешние инвесторы, заинтересованные в поставках газа через Украину, уже давали кредиты на модернизацию системы. Но деньги в основном ушли на другие цели. Поэтому маловероятно, что новые инвесторы захотят наступить на те же грабли. На поддержание ГТС в текущем рабочем состоянии требуется порядка €200 млн в год, из которых реально выделяются лишь €20 млн. Для европейских потребителей гипотетического экспорта украинского газа, на которых уповает Тимошенко, есть опасность прекращения даже транзитных поставок из ГТС по причинам отказа техники уже в 2020–2021 годах.

Европе транзит газа через Украину обходится в 1,5–​2 раза дороже, чем в случае с «Северным потоком — 2», напрямую из России. Для самого Киева цены импорта ниже, чем внутренние закупочные цены газа, и маловероятно, что потенциальный экспорт Украины может конкурировать по стоимости с российскими поставками. Кирилл Стариков аналитик «Эксперт плюс»

В чём смысл

Если, как заявляет госпожа Тимошенко, на Украине так много газа, почему она до сих пор не вышла на режим самообеспечения, а закупает газ в Европе по мировым рыночным ценам? Этим вопросом задаётся директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. По словам эксперта, строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа и заводов для его производства — дело не быстрое и затратное, нужны крупные инвестиции. Да, США дают кредит на эти цели, но тогда Украине придётся покупать газ в Америке и по рыночным ценам, его невыгодно будет транспортировать в Европу. Какой смысл другим поставщикам транспортировать свой СПГ в Европу через Украину, когда они могут направлять его непосредственно в ЕС? Кроме того, такую скидку на стоимость газа, как в России, Украина больше нигде в мире не получит, а сейчас у неё есть возможность перепродавать газ в ту же Европу и на этом зарабатывать.

Заявление госпожи Тимошенко о конкуренции с Россией на газовом рынке ЕС — всего лишь популистский лозунг перед намечающейся на Украине предвыборной кампанией. Денис Лисицын директор департамента управления активами компании ERARIUM Group

Соперничество невозможно в принципе

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Юлия Тимошенко не в первый раз обращается к заведомо выигрышной теме газа и фантазирует о грядущем газовом величии Украины. Но сейчас эти слова адресованы исключительно её электорату: началась активная фаза предвыборной кампании в Верховную раду, а партия «Батькивщина» однозначно проходит в новый состав парламента. Как отмечает собеседник News.ru, Украина в принципе не способна конкурировать с Россией на газовом рынке. С одной стороны, её доказанные запасы в 960 куб. м несопоставимы с российскими запасами в десятки триллионов куб. м. С другой стороны, вызывают сомнения качественные характеристики украинского газа, а также способность Киева привлечь инвестиции для наращивания добычи.

Теоретически Украина могла бы провести модернизацию своей газодобывающей инфраструктуры, начать использовать современные методы повышения газоотдачи, например, технологию гидроразрыва пласта. Но это дорогие и сложные процедуры, требующие квалифицированных специалистов, которых у страны сейчас нет. За три года задачу не решить. По оценкам Фролова, требуется также модернизация ГТС Украины, включая замену труб. На всё это понадобится более $10 млрд, но где их взять?