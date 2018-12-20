Газ подорожает в Москве

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Тарифы на газ в Московском регионе возрастут с нового года. Цены станут выше на 1,7%.

Стоимость коммунальных услуг, в том числе и газа, будет индексироваться дважды в год: 1 января и 1 июля, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы. Жители столицы будут платить за кубометр полезного ископаемого на 11 копеек больше — 6,74 рубля, передаёт «Интерфакс».

Информации о том, насколько вырастет тариф в летний этап повышения, пока нет, отметили в ведомстве.

Все социальные льготы по оплате услуг ЖКХ останутся прежними на протяжении 2019 года.

Как сообщал News.ru, ранее глава государства заявил, что запасы газа в России практически неисчерпаемы. По данным главы государства, разведанные запасы газа только на полуострове Ямал достигают 67 трлн кубометров.