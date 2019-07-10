https://static.news.ru/photo/55ac13ae-a321-11e9-b91b-fa163e074e61_1024.jpg Мурат Четинкая Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Невыполнение указаний о снижении процентной ставки стоили кресла главе ЦБ Турции. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкаю отправили в отставку указом Эрдогана 7 июля. Новым председателем банка был назначен бывший заместитель Четинкаи Мурат Уйсал.

Мы не могли смириться с подходом кое-кого в Центробанке. Он должен был выполнять все распоряжения. Поэтому мы считаем, что человек, который не выполнял требования относительно ставки и денежной политики, должен быть сменён, — заявил Эрдоган.

По словам президента, если бы регулятор действовал в соответствии с ожиданиями, то отставки бы не было, но затор в деятельности ЦБ приходилось оплачивать всей стране и всему народу.

Эрдоган отметил, что теперь надеется на более существенную поддержку экономической программы правительства со стороны Центробанка.

Турецкий регулятор в середине сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта, с 17,75% до 24% годовых, что помогло стабилизировать падающий курс турецкой лиры.

Турция планирует применить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в случае нападения на страну. Об этом глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на борту самолёта, возвращаясь из Боснии и Герцеговины, писал News.ru.