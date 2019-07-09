https://static.news.ru/photo/6bb67f6c-a241-11e9-a38a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

В этом году прогнозируется низкий урожай гречихи, что может привести к её удорожанию. Однако директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Наталья Шагайда уверена, что даже если гречка подорожает в разы, на бюджете людей это не особо отразится.

Человек потребляет гречку меньше всех круп. Даже если она подорожает в два раза, это не отразится на бюджете человека, — сообщила News.ru Наталья Шагайда.

На примере человека, живущего только на минимальный размер оплаты труда, она подсчитала, что на гречку тратится 0,16% своего годового бюджета (три пачки по 40 рублей). И даже если бы гречка подорожала до 140 рублей за пачку, её доля в бюджете увеличилась бы только до 0,37%.

Как писал News.ru, агрометеорологи прогнозируют снижение урожая гречихи в этом году по сравнению с прошлым годом. Это связано с поздним сроком посевной кампании. На юге Западной Сибири, в Алтайском крае очень поздно её посеяли — условия были неподходящие, примерно через месяц можно будет давать прогноз, но вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.