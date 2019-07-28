https://static.news.ru/photo/095f387c-b0f1-11e9-9914-fa163e074e61_1024.jpg Сенатор Рэнд Пол Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виновным в срыве принятия очередного пакета санкций против строительства российского газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) оказался близкий друг президента США Дональда Трампа сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

По данным издания The Daily Beast , 23 июля Комитет сената по внешней политике планировал рекомендовать принять законопроект, предусматривающий введение ограничительных мер за поддержку проекта «Северный поток — 2». При этом за день до голосования Пол настоял на переносе срока рассмотрения документа.

Прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран эффективной стратегией противостояния России, — объяснил сенатор свою позицию.

Он разослал своим коллегам письмо, в котором говорилось, что в подготовленном документе не было чётко указано, кто именно является конечным объектом санкций. Кроме того, он подчеркнул, что в итоге от санкций пострадает не Москва, а компании из Франции, Швеции, Нидерландов, Австрии, Италии, Финляндии и Германии.

При этом издание утверждает, что Пол контактирует также с Ричардом Бертом —лоббистом из Вашингтона, выступающим в поддержку «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Ранее News.ru писал о том, что датское энергетическое агентство не может назвать сроки решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах страны. В данный момент оно анализирует итоги прошедших общественных консультаций по проекту.