Виновным в срыве принятия очередного пакета санкций против строительства российского газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) оказался близкий друг президента США Дональда Трампа сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
По данным издания
Прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран эффективной стратегией противостояния России, — объяснил сенатор свою позицию.
Он разослал своим коллегам письмо, в котором говорилось, что в подготовленном документе не было чётко указано, кто именно является конечным объектом санкций. Кроме того, он подчеркнул, что в итоге от санкций пострадает не Москва, а компании из Франции, Швеции, Нидерландов, Австрии, Италии, Финляндии и Германии.
При этом издание утверждает, что Пол контактирует также с Ричардом Бертом —лоббистом из Вашингтона, выступающим в поддержку «Северного потока — 2».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.
Ранее News.ru писал о том, что датское энергетическое агентство не может назвать сроки решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах страны. В данный момент оно анализирует итоги прошедших общественных консультаций по проекту.