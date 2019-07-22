https://static.news.ru/photo/ca95c2ce-ac85-11e9-bb65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство не может назвать сроки решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах страны. В данный момент оно анализирует итоги прошедших общественных консультаций по проекту.

В настоящее время невозможно сказать, сколько времени займёт этот процесс и когда может быть выдано разрешение, поскольку это, среди прочего, зависит от количества и содержания полученных в процессе консультаций ответов и от любого рода консультаций со странами по Конвенции Эспо, — сообщили РИА Новости в пресс-службе DEA.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Ранее News.ru писал, что трубопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые будут введены в эксплуатацию в этом году, необходимы для стабильности поставок газа европейским потребителям.