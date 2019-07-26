https://static.news.ru/photo/036e98ee-afd0-11e9-bd5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Молдавия надеется добиться скидки на российский газ в 25–30%, заявил президент республики Игорь Додон.

Молдавии нужна скидка в 25–30%, — сказал молдавский лидер после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Козаком.

Он отметил, что уже направил Москве официальную просьбу, в которой говорится о скидке на текущие поставки природного топлива. Если Кишинёву не пойдут на уступки, то в стране повысят тарифы, что ухудшит благосостояние населения.

Кроме того, Додон опасается, что цена на газ может измениться, если Украина перестанет быть транзитёром российского топлива, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря.