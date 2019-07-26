Молдавия надеется добиться скидки на российский газ в 25–30%, заявил президент республики Игорь Додон.
Молдавии нужна скидка в 25–30%, — сказал молдавский лидер после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Козаком.
Он отметил, что уже направил Москве официальную просьбу, в которой говорится о скидке на текущие поставки природного топлива. Если Кишинёву не пойдут на уступки, то в стране повысят тарифы, что ухудшит благосостояние населения.
Кроме того, Додон опасается, что цена на газ может измениться, если Украина перестанет быть транзитёром российского топлива, передаёт
Как писал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря.