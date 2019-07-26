https://static.news.ru/photo/cfb4a4dc-afaf-11e9-aa4c-fa163e074e61_1024.jpgАлександр НовакФото: Сергей Булкин/News.ru
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря.
В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях, — цитирует ТАСС Новака.
Как писал News.ru, Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода. Договор, который будет заключён на один год, позволит «Газпрому» завершить строительство газовых магистралей, идущих в обход Украины. Данная мера лишит Киев статуса основного транзитёра российского газа, что впоследствии снизит потребность в заключении нового договора.