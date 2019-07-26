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Руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин заявил, что снижение ключевой ставки Центробанка на 0,25 процентного пункта говорит о сохранении курса на смягчение денежно-кредитной политики. И многие аналитики его ожидали.

Это было ожидаемо многими аналитиками, поэтому доходности облигаций падали ещё задолго до этого решения совета, — сообщил News.ru Роман Жаткин. Он также отметил, что более чёткую позицию Центробанка по этому...