https://static.news.ru/photo/57f55224-98f4-11e9-b8dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Белнефтехим/facebook.com

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело из-за заявления Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти», в котором говорится о материальном ущербе компании, нанесённом «грязной» нефтью, попавшей в экспортный трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года.

Дело возбуждено по статье самовольное подключение к нефтепроводам. Генеральный директор завода Сергей Чепурнов сообщил, что повредились установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга из-за поставки загрязнённой органическими хлоридами нефти. Топливо было поставлено на переработку в резервуары НПЗ по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» через узел приема «Лопатино», сообщает « РБК ».

Органические хлориды были обнаружены в российской нефти, которую перекачивают по трубопроводу «Дружба», в апреле. Вещества представляют опасность для оборудования НПЗ, в связи с чем 24 апреля российский оператор трубопровода, компания «Транснефть» приостановила поставки. «Дружба» поставляет до 1,5 млн баррелей в день эталонной российской смеси Urals в Центральную Европу. Это больше, чем общая добыча входящей в ОПЕК Ливии.

Как писал News.ru, чешский нефтехимический холдинг Unipetrol возобновляет получение российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил председатель национального Управления госрезервов Чехии Павел Швагр.