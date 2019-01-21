«Дикси», «Бристоль», «Красное & Белое» решили объединиться

https://news.ru/storage/news/9d030ea5b36dc3e2bace67504c10ff28/1b78a75f-d662-41e5-9f1f-56527158d5ab_850.jpg АГН «Москва»

Российские торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «К&Б» готовят сделку по слиянию в одну компанию. Изначально 49% получит основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников. 51% новой компании достанется Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля».

Однако в процессе объединения доли участия станут равными, сообщает «Коммерсант».

Таким образом, новый продовольственный ретейлер станет третьим по величине после X5 Retail Group и «Магнита».

Ранее News.ru писал об обысках в «Красное & Белое». По данным компании, проверка была начата из-за подозрений в обороте контрафакта и неуплате налогов. В итоге нарушений найдено не было.