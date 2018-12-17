USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

ЦБ впервые продаёт банк на аукционе

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Центробанк выставляет на торги санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) почти за 9,9 млрд рублей. Об этом сообщают в ЦБ.

Банк России стал владельцем 99,9% обыкновенных акций АТБ в конце сентября в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Как отмечают в ЦБ, в результате действий регулятора по финансовому оздоровлению и внедрению новой бизнес-модели банка его финансовое состояние удалось стабилизировать. При этом удалось сформировать новый капитал, прекращён отток средств клиентов банка, восстановлена его платёжеспособность и обеспечена устойчивая доходность кредитной организации.

В связи с положительными изменениями в финансовом состоянии АТБ совет директоров ЦБ принял решение реализовать принадлежащий регулятору пакет акций в ходе проведения открытого аукциона. Сам аукцион будет проводиться 14 марта 2019 года в электронной форме с понижением стартовой цены продажи на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».

Санация АТБ проводится с конца апреля при участии Фонда консолидации банковского сектора ЦБ РФ.


#ЦБ #торги #продажа #аукцион #банковскийсектор
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
экономика 09:57, 12 сентября 2018
Клиентам санированного АТБ вернут деньги
экономика 18:03, 1 августа 2018
ЦБ докапитализирует и продаст банк АТБ
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 16:58
Дорогой бензин ударит по еде
Цены на продукты могут вырасти из-за роста затрат на транспортировку
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top