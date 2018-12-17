ЦБ впервые продаёт банк на аукционе

Центробанк выставляет на торги санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) почти за 9,9 млрд рублей. Об этом сообщают в ЦБ.
Банк России стал владельцем 99,9% обыкновенных акций АТБ в конце сентября в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Как отмечают в ЦБ, в результате действий регулятора по финансовому оздоровлению и внедрению новой бизнес-модели банка его финансовое состояние удалось стабилизировать. При этом удалось сформировать новый капитал, прекращён отток средств клиентов банка, восстановлена его платёжеспособность и обеспечена устойчивая доходность кредитной организации.
В связи с положительными изменениями в финансовом состоянии АТБ совет директоров ЦБ принял решение реализовать принадлежащий регулятору пакет акций в ходе проведения открытого аукциона. Сам аукцион будет проводиться 14 марта 2019 года в электронной форме с понижением стартовой цены продажи на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».
Санация АТБ проводится с конца апреля при участии Фонда консолидации банковского сектора ЦБ РФ.