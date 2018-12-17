ЦБ впервые продаёт банк на аукционе

https://news.ru/storage/news/ddf267c1a3bfc13cdae37deaf519b16a/51bb56a5-6466-44a5-9dbc-a3d8ce79333f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Центробанк выставляет на торги санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) почти за 9,9 млрд рублей. Об этом сообщают в ЦБ.

Банк России стал владельцем 99,9% обыкновенных акций АТБ в конце сентября в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Как отмечают в ЦБ, в результате действий регулятора по финансовому оздоровлению и внедрению новой бизнес-модели банка его финансовое состояние удалось стабилизировать. При этом удалось сформировать новый капитал, прекращён отток средств клиентов банка, восстановлена его платёжеспособность и обеспечена устойчивая доходность кредитной организации.

В связи с положительными изменениями в финансовом состоянии АТБ совет директоров ЦБ принял решение реализовать принадлежащий регулятору пакет акций в ходе проведения открытого аукциона. Сам аукцион будет проводиться 14 марта 2019 года в электронной форме с понижением стартовой цены продажи на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».

Санация АТБ проводится с конца апреля при участии Фонда консолидации банковского сектора ЦБ РФ.