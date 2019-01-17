Бывший глава «Ленты» станет президентом «Магнита»

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Ян Дюннинг

В структуре управления ретейлера «Магнит» появится новая должность. Президентом компании может стать бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг.

О назначении будет объявлено в ближайшее время, сообщает РБК. В 2018 году у «Магнита» поменялся акционер, а затем пришла новая команда управленцев. После того как в марте основатель ретейлера Сергей Галицкий продал свой пакет в 29,1% акций группе ВТБ, на пост исполнительного директора компании была назначена Ольга Наумова. До назначения на эту должность она в течение ряда лет была руководителем сети магазинов «Пятёрочка».

В свою очередь, Ян Дюннинг руководил ретейлером «Лента» около десяти лет. Под его началом компания провела IPO и вошла в тройку крупнейших российских ретейлеров по размеру выручки.

В сферу ответственности Дюннинга будет входить продвижение стратегии и взаимодействие со стейкхолдерами. Гендиректор в лице Наумовой будет подчиняться президенту и совету директоров компании, сообщает издание.