В 2018 году граждане России зарегистрировали на 13% больше ИП, чем в 2017-м. Согласно данным Федеральной налоговой службы, с которыми ознакомился News.ru, с 1 января по 1 декабря в Единый государственный реестр были внесены сведения более чем о 783 тысячах новых предпринимателей, что почти на 95 тысяч превышает показатели аналогичного периода 2017 года. При этом число открытых ИП превысило число закрытых за год почти на 22%.

Чаще всего ИП регистрировали в Центральном федерального округе (почти 217 тысяч), Приволжском федеральном округе (146 тысяч) и Сибирском федеральном округе (92 тысячи). Реже всего — в Крыму (более 17 тысяч).

News.ru выяснял, что заставляет россиян начинать своё дело в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.

Всего в России зарегистрировано более 3 млн 864 тысяч ИП. Чаще всего в качестве основной экономической деятельности предприниматели указывают различные виды розничной торговли, грузоперевозки и косметические услуги.

По словам президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, люди решаются открыть своё дело, потому что хотят самореализации. В ближайшие годы, предположил он в разговоре с News.ru, количество ИП в стране продолжит расти.

Weng Xinyang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Людям хочется проявить себя, иметь удобный для них график и просто не сидеть в офисе. К тому же в последние годы вес малого бизнеса в обществе существенно вырос. Реализуются проекты по популяризации малого и среднего предпринимательства, организуются обучающие проекты, людям разъясняются нюансы, оказывается практическая помощь. В этом году на экраны выйдут ролики, рекламирующие малый бизнес. Естественно, можно предположить, что интерес к бизнесу будет расти. Сейчас количество людей, занятых в малом бизнесе, примерно 19 млн, а согласно планам нацпроекта, должно стать 25 млн. Для этого, по нашим подсчётам, должно открыться около 2−3 млн новых предприятий», — сообщил эксперт.

Калинин считает, что граждане выбирают статус ИП, так как процедура регистрации максимально упрощена, к тому же это даёт возможность начать своё дело без образования юрлица. Он также напомнил, что кредиты для ИП становятся доступнее, что также влияет на рост предпринимательской активности в стране.

«Буквально через месяц появятся массовые кредиты под 8,5%. Всего в этом году 1 трлн кредитов малому бизнесу банки должны выдать под 8,5%. Такого никогда не было. Сейчас пройдут аккредитации банков по программе Минэкономразвития, и с марта начнутся выдачи кредитов. Это большой шаг навстречу предпринимателям», — утверждает президент «Опоры России».

При этом он подчёркивает, что пока о доверии граждан к малому и среднему предпринимательству в стране можно говорить с натяжкой. Калинин выразил надежду, что ситуация изменится, если удастся успешно реализовать национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, который был принят в прошлом году.

В рамках нацпроекта планируется существенно расширить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам, наряду с программой льготного кредитования развивать микрофинансирование, льготный лизинг, а также привлекать альтернативные источники финансирования, в том числе краудфандинг и биржевые инструменты. Кроме того, говорится на сайте Минэкономразвития, реализация мероприятий нацпроекта будет способствовать росту средней «продолжительности жизни» малых и средних предприятий с нынешних пяти лет до шести-семи лет к 2024 году.

Ранее в «Опоре России» также заявляли, что малый и средний бизнес в России до сих пор подвергается давлению со стороны правоохранительных органов. Глава организации заявлял, что в 2018 году количество жалоб от российских предпринимателей на давление со стороны государства выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.