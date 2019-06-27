https://static.news.ru/photo/8ccc6fae-98e6-11e9-8ef3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Розничные цены на бензин в России за январь — май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованных материалах Росстата.

В то же время, производители снизили цены за тот же период на 9,9%. В мае розничные цены на бензин увеличились на 0,3% по отношению к апрелю и на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Цены производителей увеличились на 17,5% к апрелю и уменьшились на 18,2% к маю 2018 года.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России в период с 17 по 23 июня 2019 года выросли на 0,1%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

Увеличение цен на бензин отмечалось в 16 центрах субъектов РФ, наиболее существенный рост зафиксирован в Казани, он достиг 1,2%.

При этом снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске — на 0,6%, Симферополе, Краснодаре и Новосибирске — на 0,1%.

В Москве за прошедшую неделю цены не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%.

Правительство отказалось от ручного управления ценами на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Соответствующее соглашение с нефтяниками, истекающее 1 июля, решено не продлевать. В правительстве верят, что стабильность цен обеспечит корректировка налогового манёвра. По прогнозам опрошенных News.ru экспертов, острота вопроса сохранится и автомобильное топливо, по крайней мере на независимых АЗС, будет продолжать дорожать.