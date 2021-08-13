Адвокат Жорин рассказал, чем закончится суд Бритни Спирс с отцом

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru предположил, чем закончится суд американской певицы Бритни Спирс с отцом. Он полагает, что опекуна для исполнительницы поменяют.

Скорее всего, процесс окончится сменой опекуна. И уже новый опекун будет действовать в интересах Бритни, учитывая её состояние и потребности, — сказал юрист.

Звёздный адвокат отметил, что положительную роль сыграла также поддержка фанатов. Поклонники при помощи движения #freebritney («Свободу Бритни») обратили внимание общественности к происходящему в семье Спирс.

Поддержка фанатов помогла привлечь внимание к Бритни и её проблемам с опекунством, и это может положительно сказаться на исходе процесса для артистки, — заключил Жорин.

По последней информации, отец артистки Джейми Спирс готов отказаться от взятых на себя обязательств и передать опекунство другому лицу. Джейми Спирс считает, что пришла пора прекратить воевать с собственной дочерью.

Ранее сообщалось, что Бритни станцевала для фанатов в честь освобождения от опеки отца. В кадре певица двигается под музыку в чёрном топе и коротких шортах.